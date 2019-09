Gleichzeitig kann der Bürge weder außen- noch innenpolitisch eine klare Position einnehmen. Dies teilte der ehemalige Abgeordnete der Werchowna Rada, Andrej Artemenko, mit, der heute in den USA lebt.

Anstatt die ukrainische Delegation zu begrüßen, sollten Sie an der Fassade des Flughafens „Willkommen in der Hölle“ schreiben. Ich würde an Stelle von Selenskij krank werden, um nicht nach New York zu fliegen. Eine schwierige Reise erwartet ihn. Washington versteht, dass seine Versprechungen, die ihnen im Wahlkampf gegeben wurden — ich meine sowohl die Pflanzungen als auch die Fälle gegen Poroschenko -, Versprechungen bleiben. Und das Wichtigste ist das Fehlen einer klaren Position zur Innen- und Außenpolitik, sagte Artemenko.