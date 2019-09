Die Anwesenheit ausländischer Truppen in Persischen Golf verstärke die «Unsicherheit» in der Region, meint Hassan Rouhani.

Der Iran wird der UNO bis Ende des Jahres einen Plan für die Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheit im Persischen Golf, in der Straße von Hormuz und im Golf von Oman vorlegen. Dies erklärte der iranische Präsident Hassan Rouhani bei einer Militärparade in Teheran, berichtet Reuters am Sonntag, dem 22. September.

«In diesem Jahr werden wir den Vereinten Nationen beweisen, dass der Iran in Zusammenarbeit mit den Ländern der Region Sicherheit im persischen und omanischen Golf schaffen kann», sagte er.

Der iranische Präsident stellte außerdem fest, dass die Anwesenheit ausländischer Truppen in der Golfregion die «Unsicherheit» in der Region verstärkt, nachdem die USA beschlossen hatten, zusätzliche Truppen in den Nahen Osten zu entsenden.

Am Vorabend des US-Finanzministeriums kündigten die Verhängung von Sanktionen gegen die iranische Zentralbank, den National Development Fund und Etemad Tejarate Pars Co. an.

US-Präsident Donald Trump nannte die neuen Maßnahmen «die bedeutendste aller Maßnahmen, die jemals gegen das Land ergriffen wurden».

Der Iran sagte, die neuen US-Sanktionen zeugen von «amerikanischer Verzweiflung».

