Ankara will die Kurden aus der Grenzregion im Nordosten Syriens vertreiben und dort eine sogenannte Sicherheitszone einrichten.

Die Türkei ist bereit, eine Militäroperation im Nordosten Syriens aufzunehmen, wenn dort bis Ende September keine sogenannte Sicherheitszone eingerichtet wird. Dies erklärte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Samstag, den 21. September.

«Wir haben alle Vorbereitungen an der Grenze (mit Syrien. — Ed.) abgeschlossen», sagte er, bevor er zu einem Treffen der UN-Generalversammlung nach New York aufbrach. Erdoğan fügte hinzu, er wolle keine militärische Konfrontation mit den Vereinigten Staaten in dieser Region.

Zuvor berichtete das offizielle Ankara, dass Dutzende von Ärzten in die Grenzregion zu Syrien geschickt wurden, «die im Rahmen der geplanten grenzüberschreitenden Militäroperation der türkischen Armee in Syrien medizinische Dienste erbringen werden».

Die Führer der Türkei und der Vereinigten Staaten einigten sich Anfang August 2019 auf die Schaffung einer Pufferzone östlich von Efrat.

Gleichzeitig betonte Erdoğan wiederholt seinen Wunsch, dieses Projekt bis Ende September abzuschließen.

Erdoğans Ziel ist es, ein von der Türkei kontrolliertes Gebiet an der Grenze zu Syrien zu schaffen, aus dem die bewaffneten Formationen der Kurden vertrieben werden.

Метки по теме: Kurden; Recep Tayyip Erdoğan; Syrien