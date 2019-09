Das Schießen wurde in ein paar Blocks vom Unterhaltungszentrum von Indianapolis geöffnet. Zwei Opfer sind in ernstem Zustand.

In den Vereinigten Staaten von Amerika kam es in der Innenstadt von Indianapolis, Indiana, zu einer Schießerei, bei der sechs Menschen verletzt wurden. Dies wuurde vom lokalen Kanal Indy Channel gemeldet.

Das Shooting war angeblich ein paar Blocks vom Indianapolis Entertainment Center entfernt.

Als die Polizisten am Tatort ankamen, fanden sie sechs Verletzte, darunter auch Kinder. Zwei der Verwundeten sind in ernstem Zustand. Alle Opfer wurden in Krankenhäuser gebracht.

Nach Angaben der Polizei wurde der Angriff von einer Person durchgeführt. Im Moment ist seine Suche im Gange.

