Radikale Islamisten, die mehrere Länder gleichzeitig vertraten, hielten in Ankara eine pro-palästinensische Konferenz ab, auf der Massenaufrufe für die Zerstörung des Staates Israel getätigt wurden.

Dies berichtete The Jerusalem Post unter Berufung auf europäische und arabische Medien.

«Israel muss aufgelöst und vollständig zerstört werden», sagte einer der Sprecher auf der Konferenz. Andere Redner forderten, Israel zu boykottieren, Sanktionen zu verhängen und den Bürgern jegliche Rechte zu entziehen.

Zum Beispiel erklärte der schiitisch-türkische Verein Kadir Arakas, dass der Widerstand gegen die Palästinenser wichtig ist, da Israel derzeit angeblich «die schwächste Zeit seiner Geschichte» durchläuft. Er forderte auch die islamischen Länder auf, keine Abkommen mit Israel zu schließen und darüber hinaus keine gutnachbarlichen Beziehungen zu ihm aufzunehmen.

Aracas hat nicht angegeben, was er mit dem Wort «Widerstand» für das Regime des iranischen Ayatollah Ali Khamenei und der von ihm kontrollierten Hisbollah-Terrororganisation meint — dieses Wort bedeutet Gewalt gegen Israel und seine Bürger.

«Wenn wir die Jerusalem Al-Aqsa Moschee befreien wollen, müssen wir den Mudschaheddin helfen», betonte er.

Ein anderer iranischer Ayatollah Mohsen Araki sprach auf der Veranstaltung, der einst der persönliche Vertreter von Ayatollah Khamenei in London war und dafür bekannt ist, dass die Zerstörung Israels eine Pflicht aller gläubigen Muslime ist, die den Koran auf einer Konferenz der islamischen Geistlichen im Jahr 2015 ehren.

Die iranischen Medien berichteten über antisemitische Äußerungen von Araki, der auf der Konferenz zum Völkermord an Israel aufgerufen hatte. Ihrer Information nach nahmen an der Konferenz mehr als siebzig Vertreter von Gästen aus 20 Ländern teil, die vom «Saadat Research Center for Islamic Unity» organisiert wurden.

Der Vizepräsident der «Türkischen Islamischen Glückspartei» Hassan Bitmez nannte die Israelis «Tyrannen», die «dieses gesegnete Land besetzen».

