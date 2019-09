Die saudi-arabische Außenministerin Adel al-Jubeir sagte im Zusammenhang mit Angriffen auf saudi-arabische Ölfabriken, dass das Königreich den Angriff als «Kriegshandlung» ansehen würde, wenn es vom Iran aus durchgeführt würde.

Al-Jubeir erklärte zuvor in einem Interview mit Sky News, dass das Königreich alles tun werde, um sich vor dem Iran zu schützen, während es feststellte, dass das militärische Szenario der «letzte Ausweg» ist.

«Wir glauben, dass der Iran dafür verantwortlich ist, da die Raketen und Drohnen, die Saudi-Arabien getroffen haben, im Iran hergestellt und vom Iran abgeliefert wurden», sagte der Staatsminister in einem Interview mit CNN.

«Aber wenn der Angriff von Ihrem (iranischen) Territorium aus durchgeführt wurde, werden wir in eine andere Kategorie fallen … Dies wird als Kriegshandlung angesehen», fügte Al-Jubeir hinzu.

Darüber hinaus stellte er klar, dass zur gleichen Zeit «niemand einen Krieg will» und jeder, seiner Meinung nach, diese Situation «friedlich» lösen wolle.

Der größte Exporteur und einer der drei größten Ölproduzenten, Saudi-Arabien, reduzierte nach dem Angriff auf seine Ölfabriken am 14. September die Produktion um mehr als die Hälfte — um 5,7 Millionen Barrel pro Tag gegenüber der üblichen Marke von 9,8 Millionen. Der saudische Energieminister kündigte am 17. September an, dass die Ölvorräte dank der Verwendung der Reserven bereits wieder auf das vorherige Niveau zurückgekehrt seien und der Produktionsausfall bis jetzt um die Hälfte zurückgegangen ist.

Hussitische jemenitische Rebellen, gegen die die von Saudi-Arabien angeführte arabische Koalition kämpft, sagten, Ölkämpfer hätten ihre Fahrzeuge mit unbemannten Luftfahrzeugen angegriffen. US-Außenminister Mike Pompeo gab an, dass es keine Anzeichen für einen Angriff aus dem Jemen gibt, und machte den Iran dafür verantwortlich. Die von Saudi-Arabien angeführte arabische Koalition glaubt auch, dass Teheran an den Anschlägen beteiligt ist. Der Iran bestreitet die Vorwürfe.

