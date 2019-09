Washington wird ein zusätzliches Militärkontingent in den Nahen Osten transferieren und den Prozess der Lieferung von Militärausrüstung in die Region beschleunigen.

Dies wurde vom Chef des Pentagons, Mark Esper, angegeben. Wie in der Abteilung erläutert, handelt es sich um eine begrenzte Truppengruppe, die sich mit Fragen der Stärkung der Luftverteidigung der Golfstaaten befassen wird. Experten betrachten diese Entscheidung des Weißen Hauses als einen Versuch, die Position der USA im Nahen Osten zu festigen. Gleichzeitig betrachten einige Analysten den Aufbau des Kontingents als «symbolische Geste», um den Alliierten ihre Bereitschaft zu demonstrieren, ihre Interessen nach dem Scheitern des in der Region eingesetzten amerikanischen Luftverteidigungssystems zu verteidigen.

US-Präsident Donald Trump stimmte der Übertragung eines zusätzlichen Militärkontingents in den Nahen Osten zu. Pentagon-Chef Mark Esper erklärte gegenüber Reportern, dass dieser Schritt eine Reaktion auf die aggressiven Aktionen des Iran gegen Saudi-Arabien ist (Washington beschuldigt Teheran, hinter dem Angriff von Drohnen auf Ölraffinerien zu stehen, Iran bestreitet dies).

«Der Präsident hat den Einsatz von US-Streitkräften gebilligt, deren Aktivitäten defensiv sein werden und sich hauptsächlich auf Luftverteidigung und Raketenabwehr konzentrieren werden», sagte Esper.

Der Chef des Pentagon wies auch darauf hin, dass die amerikanische Seite nicht nur zusätzliche Streitkräfte in die Region entsenden wird, sondern auch versuchen wird, den Prozess der Lieferung von Militärausrüstung nach Saudi-Arabien und in die VAE zu beschleunigen, um «ihre Selbstverteidigungsfähigkeiten zu erweitern».

«Der Präsident machte klar, dass die Vereinigten Staaten keinen Konflikt mit dem Iran anstreben. Darüber hinaus haben wir bei Bedarf viele andere militärische Optionen zur Verfügung», fügte Esper hinzu.

Der Chef des Stabschefs, General Joseph Dunford, erklärte auf einer Pressekonferenz, dass die Anzahl der zusätzlichen Truppen begrenzt und «nicht in Tausenden gemessen» werde. Er fügte hinzu, dass eine Entscheidung darüber, welche Formationen und Waffensysteme in die Region geschickt werden, noch nicht getroffen wurde. In den kommenden Tagen ist jedoch ein Treffen mit Vertretern von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten geplant, um die Anzahl und Zusammensetzung der Streitkräfte zu erörtern. Dies bedeutet, dass diese Staaten ihre Selbstverteidigungsfähigkeiten ausbauen müssen. Spezielle Vorschläge werden Anfang nächster Woche vorgelegt, fügte der General hinzu.

Es ist erwähnenswert, dass Informationen über einen möglichen Aufbau der amerikanischen Streitkräfte in Saudi-Arabien vor der offiziellen Ankündigung in den Medien in Umlauf kamen. Am Vorabend berichtete die Zeitung The Wall Street Journal unter Berufung auf ungenannte Quellen im Pentagon.

Der Veröffentlichung zufolge können wir nicht nur über das Erscheinen eines zusätzlichen Kontingents in der Region sprechen, sondern auch über die Lieferung zusätzlicher Luftverteidigungssysteme sowie über ein Geschwader von Kampfjets, um die Interessen von Saudi-Arabien zu schützen.

«Freier» Himmel

Erinnern wir uns, dass in der Nacht des 14. September die Ölunternehmen des saudischen Staatsunternehmens Saudi Aramco einem massiven Angriff von Drohnen und vermutlich Marschflugkörpern ausgesetzt waren. Dies führte zur Stilllegung mehrerer Fabriken und zu einem Rückgang der Ölproduktion im Königreich — es wurde um 5,7 Millionen Barrel pro Tag halbiert.

In einer Analyse der Folgen des Angriffs machten Experten darauf aufmerksam, dass die in Saudi-Arabien eingesetzten amerikanischen Patriot-Luftverteidigungssysteme die Raketen und Drohnen nicht abfangen konnten, was der Energieinfrastruktur des Königreichs einen schweren Schlag versetzte.

«Was mich überrascht, ist, wo das amerikanische Raketenabwehrsystem hingegangen ist? Diese Situation schadet dem Ansehen der Vereinigten Staaten und ihrer Verteidigungswaffen erheblich», sagte Favaz Gerges, Professor für internationale Beziehungen an der London School of Economics and Political Science, wie Bloomberg zitierte.

Das Weiße Haus musste sogar Entschuldigungen für das Scheitern des amerikanischen Luftverteidigungssystems vorbringen: Der Leiter des Außenministeriums, Mike Pompeo, sagte, die US-Seite versuche, «die Infrastruktur und die Ressourcen so zu nutzen, dass solche Angriffe weniger erfolgreich sind».

Die Verantwortung für den Angriff auf saudische Unternehmen wurde von den hussitischen jemenitischen Rebellen übernommen, die seit 2014 Krieg gegen die von Riad geführte Koalition führen.

Die saudischen Behörden gaben im Jahr 2017 bekannt, dass das Militär des Königreichs angeblich eine ballistische Rakete abfangen konnte, die von den Hussiten am Flughafen Riad abgefeuert wurde. Bald jedoch veröffentlichte die Zeitung The New York Times einen Expertenbericht, aus dem hervorging, dass das Abfangen fehlgeschlagen war.

Zur gleichen Zeit gelang es den Hussiten zuvor, das Gebiet des Königreichs anzugreifen. So meldeten jemenitische Rebellen im Frühjahr 2019 mit Hilfe von Drohnen einen erfolgreichen Angriff auf den Najran Flughafen

Es ist anzumerken, dass in den letzten Jahren Drohnen nicht nur von Hussiten aktiv eingesetzt wurden: In Syrien operierende bewaffnete Gruppen versuchen regelmäßig, den russischen Khmeimim-Luftwaffenstützpunkt mit Hilfe von Drohnen anzugreifen. Es ist ihnen jedoch immer noch nicht gelungen, ernsthaften Schaden anzurichten — die russische Luftverteidigung, die in diesem Gebiet stationiert ist, schießt regelmäßig UAVs ab.

«Gebühr für Unterstützung»

Riad war und ist seit vielen Jahren einer der wichtigsten Verbündeten Washingtons im Nahen Osten. Saudi-Arabien war während des Irak-Feldzugs einer der Brückenköpfe der amerikanischen Armee: Auf dem Territorium des Königreichs führte das Pentagon Aufklärungs- und Kampfflüge in den Irak durch. Nach dem Sturz des Regimes von Saddam Hussein kündigten die US-Behörden den Abzug von Soldaten aus Saudi-Arabien an, bei dem nur amerikanische Militärlehrer übrig blieben.

In letzter Zeit hat sich das Weiße Haus jedoch zunehmend der Idee zugewandt, das Militärkontingent im Nahen Osten aufzubauen. Grund dafür waren die Anschuldigungen Washingtons und seiner regionalen Verbündeten gegen Teheran. Insbesondere soll der Iran hinter den Angriffen auf Treibstofftankschiffe am Persischen Golf gestanden und eine amerikanische Drohne außerhalb ihres Luftraums abgeschossen haben (Mark Esper wiederholte diese Behauptungen während der letzten Besprechung). Teheran lehnte diese Angriffe von Anfang an ab, aber die amerikanische Führung besteht weiterhin auf der Richtigkeit ihrer Version.

Im Mai 2019 verbreiteten die amerikanischen Medien die Information, dass das Pentagon die Entsendung einer Militärgruppe von bis zu 120.000 Soldaten in den Nahen Osten vorbereite, um Teheran zu bekämpfen. In den Berichten wurde festgestellt, dass dieser Plan angeblich von Patrick Shanahan, dem damaligen Chef des US-Militärs, ausgearbeitet und den Behörden vorgelegt wurde. Das Weiße Haus hat diese Information jedoch schnell widerlegt, obwohl echte Schritte zur Steigerung der amerikanischen Präsenz in der Region fortgesetzt wurden.

Ende Mai kündigte Donald Trump einen zusätzlichen Transfer von etwa 1.500 Truppen in den Nahen Osten an, um «vor der iranischen Bedrohung zu schützen», und im Juni gab der Pentagon-Chef bekannt, dass weitere 1.000 Truppen in die Region entsandt wurden.

Zur gleichen Zeit, im Juli, kündigte der Pressedienst des US-Verteidigungsministeriums an, dass das Ministerium sich darauf vorbereite, eine neue Charge von Militär- und Ressourcen nach Saudi-Arabien zu schicken.

Experten zufolge ist dieses Land für die USA von Interesse, nicht zuletzt als Importeur amerikanischer Waffen. Riad gibt etwa 10% des BIP für Verteidigung aus, und ein erheblicher Teil der Verteidigungsverträge wird mit amerikanischen Unternehmen abgeschlossen. Es ist anzumerken, dass die Zusammenarbeit amerikanischer Unternehmen und Behörden mit Riad Unzufriedenheit in den Vereinigten Staaten hervorruft: Im Sommer verabschiedete das Unterhaus sogar eine Resolution, die die Fortsetzung der Waffenlieferungen an das Königreich verbietet. Wir sprechen über ein gewaltiges Volumen an Verteidigungsbefehlen, da Donald Trump im Jahr 2017 mit der Führung von Saudi-Arabien eine Vereinbarung über den Verkauf von Waffen für einen Gesamtbetrag von 110 Milliarden US-Dollar treffen konnte.

Riad erwägt jedoch auch alternative Waffenimportkanäle. So wurde vor zwei Jahren über die Verhandlungen zwischen Saudi-Arabien und Russland über die Lieferung von S-400-Luftverteidigungssystemen bekannt. Inmitten eines großen Versagens der amerikanischen Luftverteidigungssysteme, die die Ölfabriken nicht vor Angriffen schützen konnten, könnte sich dieser Dialog nach Ansicht von Analysten intensivieren. Der Wunsch, Verteidigungsverträge mit Riad aufrechtzuerhalten, erklärt zum Teil die Geschwindigkeit, mit der das Weiße Haus einer zusätzlichen Übertragung von Streitkräften auf das Königreich zugestimmt hat, sagen Experten.

«Die Vereinigten Staaten tun alles, um die Sicherheit anderer Länder zu nutzen. Dies ist Trumps offensichtlicher Kurs, der zuvor direkt erklärt hat, dass sie die Absicht haben, Zahlungen von Partnern für die Verteidigungsunterstützung zu erhalten. Der US-Präsident erhöht ständig die Zinsen in diesem Spiel», sagte die Orientalistin und politische Analystin Karine Geworgjan in einem RT-Kommentar.

«Symbolische Gesten»

Laut Aleksandr Wawilow, einem Experten für den Nahen Osten an der Moskauer Staatlichen Universität, ist der Wunsch, Verträge über die Lieferung von Waffen aufrechtzuerhalten, jedoch keineswegs das einzige Motiv in Washington.

«Es ist für die USA von Vorteil, die Spannungen im Persischen Golf zu eskalieren. Dies wird sicherstellen, dass Washington seine Präsenz und seinen Einfluss in der Region beibehält. Aus diesem Grund konzentriert sich das Weiße Haus auf die Kampagne gegen den Iran», geht es in der Quelle.

Im Allgemeinen sei die Entscheidung des Weißen Hauses über einen zusätzlichen Militäreinsatz in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Fortsetzung der Reihe chaotischer Schritte, die Washington im Nahen Osten unternommen habe, sagte Wawilow.

«Jetzt kehren die Vereinigten Staaten in die Region zurück, aber mit einem so kleinen Kontingent, dass sie bereit sind, es für diese Zwecke zuzuteilen, werden die Amerikaner das Kräfteverhältnis immer noch nicht ernsthaft beeinträchtigen können. Dies sind nur symbolische Gesten, um die Bereitschaft zur Verteidigung Saudi-Arabiens zu demonstrieren, nachdem die amerikanischen Patriot-Luftverteidigungssysteme den Angriff von zehn Drohnen nicht abgewehrt hatten», betonte der Experte.

Eine ähnliche Sichtweise teilt Karine Geworgjan, der zufolge die amerikanische Regierung beschlossen hat, die Zahl der Truppen in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten zu erhöhen, um nicht das Gesicht zu verlieren.

«Diese Anschuldigungen gegen den Iran deuten auf den Beginn von Feindseligkeiten hin, aber die Vereinigten Staaten wollen nicht kämpfen. Daher entsendet Washington als Reaktion auf seine eigenen Anschuldigungen Truppen nach Saudi-Arabien, um die Luftverteidigung des Königreichs zu stärken», resümierte Geworgjan.

Метки по теме: Nahen Osten; USA