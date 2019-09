Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif kritisierte die Vereinigten Staaten für die Entscheidung, zusätzliche Truppen in den Nahen Osten zu entsenden, da sich die Lage in der Region aufgrund eines Angriffs auf Ölanlagen in Saudi-Arabien verschlechterte.

Zarif sagte in einem Interview mit CBS, dass er Washingtons Umzug ablehne. «Ich denke, das ist Wichtigtuerei», sagte er. «Ich denke, dass bei den Versuchen, dieses Problem zu verstehen, alles in die falsche Richtung geht», kommentierte der Leiter des Außenministeriums der Veranstaltung in Saudi-Arabien.

Er schloss auch die Möglichkeit nicht vollständig aus, dass US-Aktionen zu einem umfassenden militärischen Konflikt führen könnten.

«Ich bin nicht sicher, ob wir einen Krieg vermeiden können», sagte Zarif und fügte hinzu, dass der Iran nicht der erste sein würde, der Feindseligkeiten auslöst. «Aber ich bin sicher, dass derjenige, der den Krieg beginnt, nicht derjenige sein wird, der ihn beendet», sagte der Minister, der in New York an der 74. Sitzung der UN-Generalversammlung teilnimmt.

