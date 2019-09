Das Konzept der neuen Koalition wird in einer Rede des iranischen Präsidenten Hassan Rouhani auf der UN-Generalversammlung bekannt gegeben.

Die iranischen Behörden bieten eine Sicherheitskoalition im Persischen Golf unter Beteiligung der Länder in der Region und unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen an. Dies erklärte der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif bei einem Arbeitsfrühstück für UN-Journalisten vor der Generalversammlung, berichtete TASS am Montag, dem 23. September.

«Zu Beginn sollte diese Sicherheitskoalition im Persischen Golf den Iran, den Irak, Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Oman, Kuwait und möglicherweise den Jemen umfassen. Wir sind nicht gegen die Einbeziehung des Jemen, aber jetzt ist es nicht klar was passiert dort «, sagte Zarif.

Wie der Chef des iranischen Außenministeriums bestätigte, wird der Präsident des Landes, Hassan Rouhani, in seiner Rede auf der 74. Generalversammlung der Vereinten Nationen das Konzept einer neuen Koalition verkünden.

«Nach seiner Rede werde ich bereit sein, den interessierten Ländern die Einzelheiten unseres Vorschlags zu erläutern», erklärte Zarif. «Und es wurde angenommen, dass sie unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen interagieren werden».

Rouhanis Auftritt ist derzeit für Mittwoch, den 25. September geplant.

