Zufällige Opfer waren Gäste der Hochzeit, die in der Nähe des Einsatzortes des afghanischen Militärs stattfand. Mindestens 35 Menschen wurden getötet und 13 weitere verletzt.

Bei den Aktionen des afghanischen Militärs in der Provinz Helmand im Süden Afghanistans wurden mindestens 35 Zivilisten getötet und 13 verletzt. Dies wurde von den lokalen Behörden gemeldet, berichtet Radio Swoboda am Montag, 23. September.

Der Vorfall ereignete sich am Abend des 22. September, als Spezialeinheiten eine Operation in einem Haus durchführten, in dem laut offiziellen Angaben Taliban-Kämpfer Selbstmordattentäter ausbildeten. Nach Angaben der örtlichen Behörden fand in der Nähe des Hauses eine Hochzeit statt.

«35 Zivilisten starben und 13 wurden verletzt. Diese Menschen nahmen an einer Hochzeit am Angriffsort in der Region Haksar teil», sagte Attaullah Afgan, ein Mitglied des Helmand Provincial Council.

Ein anderes Mitglied des Provinzrates, Abdul Majid Akhundzadeh, behauptet 40 tote Zivilisten. Nach Angaben des US-Militärs wurden bei dem Überfall 22 Taliban-Kämpfer getötet.

Метки по теме: Abdul Majid Akhundzadeh; Afghanistan; Taliban