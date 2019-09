Die syrische Nachrichtenagentur verbreitete Informationen, wonach die syrischen Streitkräfte im Südwesten der Arabischen Republik in der Jebel al-Sheikh Region ein unbemanntes Luftfahrzeug mit Streubomben abfingen.



Der Veröffentlichung zufolge sollen spezielle Dienste die Drohne neutralisieren, die sie nördlich der Stadt El Quneitra entdeckt und abgeschossen haben. Die Journalisten der Agentur stellten außerdem fest, dass die syrischen Geheimdienste unter anderem Waffen, Munition, Drogen, Lebensmittel sowie in Israel hergestellte Ausrüstung im Dorf Barika im Vorort Al-Quneitra gefunden hatten.

Wir erinnern daran, dass am 13. September der Chef der russischen Außenagentur, Sergej Lawrow, feststellte, dass sich die Lage auf dem Territorium der Arabischen Republik Syrien wieder auf einem friedlichen Kurs befindet und nur noch bestimmte Spannungsfelder im Land bestehen — in Gebieten, die außerhalb der Kontrolle der syrischen Regierung liegen, beispielsweise in Idlib und am Ostufer des Flusses Euphrat.

Метки по теме: El Quneitra; Jebel al-Sheikh; Syrien