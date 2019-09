Der Präsident der Bolivarischen Republik stellte fest, dass die Beziehungen zwischen Russland und Venezuela durch das gegenseitige Vertrauen der Staats- und Regierungschefs gekennzeichnet sind.

Der venezolanische Präsident Nicolas Maduro ist Russland dankbar, dass es die Souveränität des lateinamerikanischen Landes und die Solidarität mit seinem Volk unterstützt. Er sagte dies in einem Interview mit Rossija-24, von dem ein Fragment am Montag gezeigt wurde.

«Russland mit seiner globalen Führungsrolle hat die Souveränität Venezuelas und sein Recht auf Frieden nachdrücklich unterstützt. Ich danke Russland und der gesamten russischen Bevölkerung für ihr Verständnis und ihre Solidarität mit der venezolanischen Bevölkerung», sagte er.

Maduro stellte fest, dass die Beziehungen zwischen Russland und Venezuela durch gegenseitiges Vertrauen der Führer gekennzeichnet sind. Er sagte, er steht in ständigem Kontakt mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. «Wir haben uns unzählige Male in Moskau und an verschiedenen internationalen Orten getroffen. Wir tauschen ständig Briefe mit gemeinsamen Ansichten und Vorschlägen für die Entwicklung der bilateralen Beziehungen aus und kommunizieren telefonisch», betonte Maduro. «Und natürlich werden wir in den kommenden Tagen, Wochen, unsere Beziehungen weiter vorantreiben», fügte er hinzu.

Zuvor sagte der Sprecher des Präsidenten der Russischen Föderation, Dmitri Peskow, dass der Besuch des Präsidenten von Venezuela in Russland in naher Zukunft erwartet wird. Während einer Reise nach Caracas im Juli diskutierte der stellvertretende Außenminister Sergei Ryabkov die Vorbereitungen für Maduros Russlandbesuch.

Die Lage in Venezuela eskalierte, nachdem sich der venezolanische Oppositionsführer Juan Guaidó, dessen Ernennung zum Parlamentspräsidenten zwei Tage zuvor vom Obersten Gerichtshof abgesagt worden war, zum amtierenden Präsidenten erklärte. Er wurde von den Vereinigten Staaten, den Ländern der Lima-Gruppe (außer Mexiko), der Organisation Amerikanischer Staaten und den meisten EU-Ländern als vorläufiges Staatsoberhaupt anerkannt.

Maduro nannte den Vorfall einen Putschversuch und kündigte die Beendigung der diplomatischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten an. Er wurde von Russland, Weißrussland, Bolivien, Iran, China, Kuba, Nicaragua, El Salvador, Syrien und der Türkei unterstützt.

