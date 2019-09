Saudi-Arabien hat nach Angriffen auf seine Ölfabriken die Wiederherstellung der Ölförderung fast abgeschlossen. Die Produktion wird Anfang nächster Woche wieder auf das vorherige Niveau zurückkehren.

Dies wurde Reuters von einer mit der Situation vertrauten Quelle gemeldet.

«Saudi-Arabien hat etwa 75% der nach den Angriffen auf seine Ölfabriken verlorenen Produktion wieder hergestellt und wird Anfang nächster Woche wieder auf das frühere Produktionsniveau zurückkehren», berichtet die Agentur.

Die Produktion in Khurais beläuft sich derzeit auf mehr als 1,3 Millionen Barrel pro Tag und in Abkayk auf etwa 3 Millionen Barrel pro Tag, teilte die Quelle mit.

Der größte Exporteur und einer der drei größten Ölproduzenten, Saudi-Arabien, reduzierte nach dem Angriff auf seine Ölfabriken am 14. September die Produktion um mehr als die Hälfte — um 5,7 Millionen Barrel pro Tag gegenüber der üblichen Marke von 9,8 Millionen. Der saudische Energieminister kündigte am 17. September an, dass die Ölvorräte dank der Verwendung der Reserven bereits wieder auf das vorherige Niveau zurückgekehrt sind und der Produktionsausfall bis jetzt um die Hälfte zurückgegangen ist.

Hussitische jemenitische Rebellen, gegen die die von Saudi-Arabien angeführte arabische Koalition kämpft, sagten, Ölkämpfer hätten ihre Fahrzeuge mit unbemannten Luftfahrzeugen angegriffen. US-Außenminister Mike Pompeo gab an, dass es keine Anzeichen für einen Angriff aus dem Jemen gebe, und machte den Iran dafür verantwortlich. Die von Saudi-Arabien angeführte arabische Koalition glaubt auch, dass Teheran an den Anschlägen beteiligt ist. Der Iran bestreitet die Vorwürfe.

In der Nacht vom Montag berichtete The Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Quellen, dass es nach einem Drohnenangriff Monate dauern könne, bis die Produktion des saudischen staatlichen Ölkonzerns Saudi Aramco wiederhergestellt ist. Laut der Veröffentlichung verhandelt Aramco mit Geräteherstellern und Dienstleistungsunternehmen und bietet ihnen auch eine höhere Gebühr an, um die betrieblichen Aktivitäten nach einem Angriff auf ihre Einrichtungen so schnell wie möglich wiederherzustellen.

