Das russische Verteidigungsministerium hat Daten über die Beteiligung von US-Spezialdiensten an der Auslieferung von ISIS*-Terroristengruppen in die nördlichen Regionen Afghanistans.

Dies teilte der Leiter des 5. FSB Russlands, Sergej Beseda, am Montag bei einem Treffen in Kasan mit.

«Es gibt Hinweise darauf, dass US-Geheimdienste an der Auslieferung von ISIS in die nördlichen Regionen Afghanistans beteiligt sind, um die Situation an den südlichen Grenzen der GUS und langfristig — in den Ländern Zentralasiens — zu destabilisieren», sagte Beseda.

* — Organisation, die in Russland verboten ist.

