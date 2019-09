Militärfahrzeuge, die illegale Einwanderer zur Auslieferung brachten, gerieten in einen Unfall. Infolgedessen waren Dutzende von Menschen betroffen.

Sechs Menschen wurden bei einem Unfall mit einem Bus, der Migranten in der Provinz Hatay im Südosten der Türkei beförderte, getötet und 27 Menschen wurden verletzt. Zwei Soldaten wurden auch verletzt. Am Dienstag, dem 24. September, berichtete RIA Nowosti in Bezug auf die Verwaltung des Provinzgouverneurs.

«Am frühen Morgen in der Nähe der Stadt Reyhanli ereignete sich ein Unfall mit Militärfahrzeugen, die illegale Migranten vertrieben, um sie aus dem Land zu vertreiben. Sechs Menschen wurden getötet und 27 verletzt. Zwei Soldaten der türkischen Streitkräfte sind unter den Opfern», geht es in dem Bericht.

Die Verletzten werden in örtliche Krankenhäuser transportiert, eine Unfalluntersuchung hat begonnen.

Метки по теме: Hatay; Reyhanli; Türkei