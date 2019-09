Frankreich, Deutschland und das Vereinigte Königreich haben den Iran für Angriffe auf den saudischen Ölkonzern Saudi Aramco verantwortlich gemacht.

Dies wurde in einer gemeinsamen Erklärung der Staats- und Regierungschefs der drei Länder im Anschluss an ein Treffen am Rande der 74. Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen erklärt.

Eine gemeinsame Erklärung wurde nach einem Treffen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel und des britischen Premierministers Boris Johnson veröffentlicht.

«Uns ist klar, dass der Iran für diesen Angriff verantwortlich ist. Es gibt keine andere plausible Erklärung», geht es in der Erklärung.

Die Staats- und Regierungschefs der drei Länder stellten außerdem fest, dass sie laufende Untersuchungen unterstützen, bei denen alle Einzelheiten des Geschehens festgelegt werden sollten.

Erinnern wir uns, dass in der Nacht des 14. September im Osten von Saudi-Arabien eine Drohne eine der größten Erdölraffinerien der Welt getroffen hat. Husitische jemenitische Rebellen übernahmen die Verantwortung für den Angriff, aber die Vereinigten Staaten bezweifelten dies und beschuldigten den Iran für die Angriffe. Teheran wies diese Anschuldigungen zurück.

