Das türkische und das US-Militär führen eine zweite Landpatrouille in einer Sicherheitszone im Nordosten Syriens durch, teilte das türkische Verteidigungsministerium am Dienstag mit.



Die erste Landpatrouille der Sicherheitszone im Nordosten Syriens mit Drohnen und gepanzerten Fahrzeugen wurde am 8. September von türkischen und US-amerikanischen Militärs durchgeführt. Die Türkei und die Vereinigten Staaten führen ebenfalls Luftpatrouillen mit Hubschraubern durch.

«Im Rahmen der Bemühungen um die Schaffung einer sicheren Zone im Norden Syriens östlich des Euphrats starteten das türkische und das US-Militär eine zweite gemeinsame Bodenpatrouille mit Fahrzeugen und Drohnen südlich von Akchakale auf syrischer Seite», sagte das türkische Verteidigungsministerium.

Laut der Agentur Anadolu patrouillieren vier Einheiten gepanzerter Fahrzeuge aus der Türkei und zwei aus den USA.

Zuvor endeten die türkisch-amerikanischen Verhandlungen über die Schaffung einer sicheren Zone in Nordsyrien in Ankara. Nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums haben Ankara und Washington eine Einigung über die Einrichtung eines Koordinierungszentrums für gemeinsame Operationen und die geplante Sicherheitszone in Nordsyrien erzielt. Das offizielle Damaskus lehnte dieses Abkommen nachdrücklich ab, da es nach Angaben der syrischen Regierung einen offensichtlichen Angriff auf die Souveränität und territoriale Integrität der Arabischen Republik Syrien darstellt und einen groben Verstoß gegen die Grundsätze des Völkerrechts und der Charta der Vereinten Nationen darstellt.

Метки по теме: Syrien; Türkei; USA