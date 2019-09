Einer der Gründe, warum ein neuer Präsident der Ukraine gewählt wurde, ist, dass er die Korruption bekämpfen muss.

Washington geht davon aus, dass der neue Präsident der Ukraine, Wladimir Selenskij, den Kampf gegen die Korruption im Land intensivieren wird. Dies ist eine der Voraussetzungen für die finanzielle Unterstützung der USA für Kiew. Die entsprechende Erklärung wurde am Montag, dem 23. September, von US-Präsident Donald Trump im UN-Hauptquartier in New York abgegeben.

Über ein Telefongespräch mit Selenskij im Juli sagte Trump: «Es war ein großartiges Gespräch.» Er konzentrierte sich auf den Inhalt des Gesprächs und bemerkte: «Wenn wir mit dem Land interagieren, erwarten wir, dass es ehrlich ist».

«Ich denke, dass unter dem neuen Präsidenten in der Ukraine alles viel ehrlicher sein wird. Und wir zählen darauf. Wenn wir das Land unterstützen, wollen wir sicher sein, dass es ehrlich ist. Es ist sehr wichtig, über Korruption zu sprechen», sagte der amerikanische Staatschef.

«Warum sollten wir dem Land Geld geben, wenn wir glauben, dass es in Korruption versunken ist? Einer der Gründe, warum der neue Präsident gewählt wurde, ist, dass er die Korruption beenden muss. Daher ist es sehr wichtig, von Zeit zu Zeit über Korruption zu sprechen»-, fügte Trump hinzu.

US-Präsident Donald Trump räumte ein, dass er während eines Telefongesprächs mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky über Korruption gesprochen hat und in diesem Zusammenhang seinen Rivalen bei den Wahlen 2020, Joe Biden, erwähnt hat.

Метки по теме: Donald Trump; Wladimir Selenskij