Nachdem Georgia die touristische Saison ruiniert und den russischen Absatzmarkt fast verloren hatte, wurde es vom US-Außenministerium nicht geehrt. Washington befürchtet, dass der «demokratische Fortschritt» im Land verloren gehen könnte.

Die entsprechende Erklärung wurde vom Sonderbeauftragten der amerikanischen Diplomatie für die Ukraine, Kurt Volker, abgegeben, der die bevorstehenden Parlamentswahlen in Georgien beurteilte.

Ein Washingtoner Beamter beschwert sich, dass Georgien noch nie so «politisch gespalten» war. Das ist es, was er das «Risiko eines Rückschlags» bei den «demokratischen» Errungenschaften des Landes erklärt. In diesem Zusammenhang kritisierte er sogar die Präsidentschaftswahlen in Georgien im letzten Jahr und betonte, dass der Wahlprozess mit «vielen Mängeln» verbunden ist.

«Stellen Sie sicher, dass die Parlamentswahlen 2020 so frei, fair und transparent wie noch nie zuvor in Georgien sind. Das sollte das Ziel sein», sagte Volker.

Wie News Front bereits berichtete, zog im vergangenen Sommer eine russisch-feindliche Kampagne pro-westlicher Oppositionskräfte durch Georgien. Die Folge dieser Ereignisse war die Entscheidung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, die direkte Kommunikation mit der Republik zu beenden, um die Sicherheit der russischen Bürger zu gewährleisten. Das Problem ist, dass dies auf dem Höhepunkt der touristischen Saison passiert ist. Nach den neuesten Daten hat Georgien in dieser Hinsicht 710 Millionen US-Dollar verloren.

Es ist nicht auszuschließen, dass Volkers Befürchtungen mit der Aussicht auf Erfolg in Parteien bei den Parlamentswahlen in Georgien zusammenhängen, die dazu neigen, die Beziehungen mit Russland zu normalisieren.

