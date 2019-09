Die Untersuchung sandte eine Petition an das Twer-Gericht von Moskau in Bezug auf die Festnahme des flüchtigen moldauischen Oligarchen Vladimir Plahotniuc in Abwesenheit. Dies wird die dritte Inhaftierung des ehemaligen Vorsitzenden der Demokratischen Partei Moldawiens in Russland sein.

Nach Angaben des Gerichts findet am Freitag, den 27. September, um 11:00 Uhr eine Sitzung zur Prüfung des Ermittlungsantrags statt. Der Fall, in dem der Antrag auf Inhaftierung von Abwesenden eingegangen ist, betrifft Plahotniucs Schaffung eines Drogenkonsortiums und den Drogenhandel in besonders großem Umfang.

Wie News Front bereits berichtete, entschied ein Moskauer Gericht im August in Abwesenheit von Plahotniuc, dass er mehr als 37 Milliarden Rubel [mehr als 580 Millionen US-Dollar] aus Russland abgezogen hat. Darüber hinaus wurde Plahotniuc im Jahr 2017 auf Ersuchen des Untersuchungsausschusses der Russischen Föderation festgenommen, nachdem festgestellt wurde, dass der Oligarch an dem gescheiterten Attentat auf den moldauischen und russischen Geschäftsmann Renato Usatîi beteiligt war.

Am Tag zuvor teilte der moldauische Präsident Igor Dodon mit, Chisinau hat bei Strafverfolgungsbehörden mehrerer Staaten Ermittlungen eingeleitet, um den Aufenthaltsort von Plahotniuc zu ermitteln, der nach einem erfolglosen Putschversuch entkommen war.

