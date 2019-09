Die Unzufriedenheit der Bevölkerung in der Region über die Aktionen von Mitgliedern der Haiʾat Tahrir asch-Scham-Gruppe (HTS) wächst.



Anwohner gehen zu Protesten, die von Militanten brutal unterdrückt sind. Das Video zeigt einen dieser Proteste, bei denen die HTS-Terroristen den Demonstranten nicht erlaubten, sich der türkisch-syrischen Grenze zu nähern. Die Militanten widersetzten sich der Zivilbevölkerung.

Am Freitag kam es in den Vororten von Deir ez-Zor zu Unruhen. Die Bewohner nahmen an einer Protestkundgebung teil, bei der sie forderten, dass pro-iranische Formationen die Region verlassen.

