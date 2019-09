Ein Kongress-Informant kann über ein Gespräch zwischen dem US-Präsidenten und dem Präsidenten der Ukraine dieser Woche aussagen.

Ein Informant über ein Telefongespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und Wladimir Selenskij ist bereit, in einem speziellen Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses des US-Kongresses zu sprechen. Der Vorsitzende des Ausschusses, Adam Schiff, gab dies in seinem Twitter-Microblog bekannt.

«Der Anwalt des Informanten teilte uns mit, dass sein Mandant gerne mit unserem Ausschuss sprechen würde, und bat den amtierenden Direktor des US National Intelligence um Anweisungen, wie dies zu tun ist», sagte der Kongressabgeordnete.

Schiff gab auch an, dass die Aussage des Beschwerdeführers später in dieser Woche erwartet wurde.

Wie berichtet wurde, begannen die Vereinigten Staaten den Prozess der Amtsenthebung Trumpf aufgrund des Drucks auf den Präsidenten der Ukraine Wladimir Selenskij. Fast die Hälfte der Amerikaner ist der Meinung, dass der US-Präsident aus dem Amt entfernt werden sollte. Dies ist ein Gespräch am 25. Juli, in dem Trump angeblich Druck auf Selenskij ausübte. Der US-Präsident kündigte an, die Militärhilfe für die Ukraine einzufrieren, und war angeblich bereit, es im Austausch für die Wiederaufnahme der Ermittlungen in der Ukraine gegen den Sohn des US-Präsidentschaftskandidaten Joe Biden wieder einzufrieren.

