Der Versuch, den Iran des Angriffs auf Ölfazilitäten in Saudi-Arabien zu beschuldigen, könnte zu einem langwierigen Konflikt im Jemen führen.

So sagt Sergej Serebrow, leitender Forscher am Zentrum für Arabistik und Islamwissenschaft am Institut für Orientalistik der Russischen Akademie der Wissenschaften.

Der größte Exporteur und einer der drei größten Ölproduzenten, Saudi-Arabien, reduzierte nach dem Angriff auf seine Ölfabriken am 14. September die Produktion um mehr als die Hälfte — um 5,7 Millionen Barrel pro Tag gegenüber der üblichen Marke von 9,8 Millionen. Der saudische Energieminister kündigte am 17. September an, dass die Ölvorräte dank der Verwendung der Reserven bereits wieder auf das vorherige Niveau zurückgekehrt sind und dass der Produktionsausfall bis jetzt um die Hälfte zurückgegangen ist.

Die hussitischen jemenitischen Rebellen, gegen die die von Saudi-Arabien angeführte arabische Koalition kämpft, gaben an, dass der Angriff von Kämpfern ihrer Bewegung mit unbemannten Luftfahrzeugen durchgeführt wurde. US-Außenminister Mike Pompeo sagte, es gibt keine Anzeichen für einen Angriff aus dem Jemen und machte den Iran dafür verantwortlich. Das iranische Außenministerium bezeichnete Pompeos Anschuldigungen als Lüge.

«Die Hussiten übernahmen die Verantwortung. In Sana’a fand eine Pressekonferenz mit Einzelheiten der Operation statt. Die Hussiten erklärten, was sie benutzten und betonten, dass diese Gelder im Jemen gemacht wurden», sagte er auf einer Pressekonferenz bei einer internationalen Nachrichtenagentur «Rossija segodnja».

«Die Versuche der Vereinigten Staaten und der westlichen Länder, die Aufmerksamkeit der Weltgemeinschaft auf die Tatsache zu lenken, dass diese Angriffe vom Iran ausgeführt wurden, zielen darauf ab, diesen festgefahrenen Krieg (im Jemen) fortzusetzen, der zu einer humanitären Katastrophe führte», fügte er hinzu.

Der militärpolitische Konflikt im Jemen zwischen der Regierung und den hussitischen Rebellen der schiitischen «Ansar-Allah»-Bewegung dauert seit 2014 an. Seit März 2015 steht die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition der arabischen Länder auf der Seite der Regierung.

Im Dezember 2018 trafen sich die Konfliktparteien im Jemen zum ersten Mal seit mehreren Jahren an einem Verhandlungstisch, der unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen in Stockholm stattfand. Es gelang ihnen, eine Reihe wichtiger Vereinbarungen zu treffen, insbesondere über den Austausch von Gefangenen, einen Waffenstillstand in der Hafenstadt Hodeida am Roten Meer und dessen Übergabe durch die Hussiten an die Kontrolle der Vereinten Nationen.

