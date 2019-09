Die Europäische Union ist der Auffassung, dass der Ukraine von europäischer Seite in den letzten Jahren eine beispiellose Unterstützung gewährt wurde. Die Aufstockung der Hilfe ist mit Fortschritten bei den notwendigen Reformen in Kiew verbunden.

Dies wurde am Mittwoch in einem Interview mit der RIA Nowosti durch einen Vertreter des EU-Außenpolitischen Dienstes bekannt gegeben.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, dass die USA die Zuweisung von Mitteln an die Ukraine aufschieben werden, bis Europa und andere Länder ihren Beitrag leisten.

«EU-Unterstützung für die Ukraine ist beispiellos. In den letzten fünf Jahren haben wir das größte Unterstützungspaket für die Ukraine in der Geschichte der Europäischen Union gesammelt», sagte Maya Kosyanchich, Vertreterin des diplomatischen Dienstes der EU.

«Die EU hat zusammen mit den europäischen Finanzinstitutionen mehr als 15 Milliarden Euro in Form von Subventionen und Darlehen mobilisiert, um den Reformprozess zu unterstützen und gleichzeitig solide Voraussetzungen für weitere Fortschritte zu schaffen».

«Und in diesen Zahlen sind die zahlreichen Beiträge einzelner EU-Mitgliedstaaten im Rahmen der bilateralen Unterstützung der Ukraine nicht enthalten», geht es in der Quelle.

Sie fügte hinzu, dass die Position der EU «konsistent» ist und «je mehr die Ukraine reformiert, desto mehr unterstützt die EU».

«In den vergangenen fünf Jahren hat die Ukraine als Ergebnis dieses ehrgeizigen Reformprogramms, das von der EU nachdrücklich unterstützt und gefolgt wird, mehr als zwei Jahrzehnte zuvor Erfolge erzielt», sagte Kosyanchich.

Insbesondere wird der Gesamtbetrag der Makrofinanzhilfe, die die EU der Ukraine seit 2014 zur Verfügung stellt, 3,3 Milliarden Euro betragen, was nach Angaben der EG «der größte Betrag dieser Hilfe ist, der an ein Land außerhalb der EU gerichtet ist».

Weitere 3 Milliarden Euro wurden von 2014 bis Ende 2016 in Form von Darlehen von der Europäischen Investitionsbank bereitgestellt, 3,5 Milliarden Euro in den Jahren 2014-2017 von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Aus den europäischen Nachbarschaftsprogrammen gingen große Investitionen in Höhe von 1,16 Milliarden Euro hervor.

Метки по теме: Maya Kosyanchich; Ukraine und EU