Zudem hat der US Präsident von Deutschland, Frankreich und der EU weitere Finanzhilfen für Kiew gefordert.

Jeder an Kiew gezahlte Euro oder US Dollar finanziert das Töten unschuldiger Menschen im Donbass. Gerade Deutschland muss seiner historischen Bedeutung gerecht werden, und darf keine Kriege im Ausland finanzieren. Bei meinem letzten Besuch an der Kontaktlinie in der LVR haben wir auch wieder Munition aus NATO Beständen gefunden, so Lindemann.