Hillary Clinton erklärt, dass Donald Trump im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen Biden und der Ukraine zur Rechenschaft gezogen werden sollte: «Wir sind in der Krise»

Hillary Clinton schloss sich am Dienstag dem wachsenden demokratischen Chor an und forderte mindestens eine Untersuchung der Amtsenthebung von Präsident Donald Trump. Die Untersuchung betrifft Berichte, wonach Trump die ukrainische Regierung unter Druck gesetzt hat, die unbegründeten Theorien über die Familie seines Rivalen, des ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden, zu untersuchen.

«Ich bin nicht leicht oder schnell zu dieser Entscheidung gekommen», sagte sie, «aber dies ist ein Notfall, wie ich es sehe. … Dies ist das jüngste Verhalten in der Ukraine, ein Versuch, den Präsidenten der Ukraine in eine Verschwörung zu verwickeln, um den Ruf des ehemaligen Vizepräsidenten Biden zu untergraben oder die militärische Unterstützung zu verlieren, die er vor Trumps Freund Wladimir Putin schützen muss — wenn dies kein Vergehen ist, weiß ich nicht, was es ist so», sagte Hilary in einem Interview mit PEOPLE.

Clinton nannte Trump «einen rücksichtslosen, korrupten menschlichen Tornado, der sich nur um sich selbst kümmert» und sagte, die verfassungsmäßige Pflicht des Parlaments besteht darin, den Amtsenthebungsprozess «nicht glücklich oder nicht erfreut», sondern im Interesse der nationalen Sicherheit einzuleiten.

«Die Präsidentin der Vereinigten Staaten verrät unser Land jeden Tag», sagte sie und fügte hinzu: «Diese Person, die jetzt im Oval Office ist, stellt eine klare und gegenwärtige Gefahr für die Zukunft der Vereinigten Staaten dar».

Das Weiße Haus äußerte sich zu Clintons Aussage nicht.

Метки по теме: Donald Trump; Hillary Clinton