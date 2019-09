Trotz der Tatsache, dass die ukrainische Führung versuchte, die Menschen davon zu überzeugen, dass eine Reihe von Explosionen in Militärdepots im ganzen Land angeblich von russischen Sonderdiensten durchgeführt wurde, widerspricht die Beständigkeit solcher Vorfälle der offiziellen Version von Kiew.

Dies teilte das ukrainische Militär in einer kürzlich veröffentlichten Videobotschaft mit.

Ihm zufolge sind die Explosionen von ukrainischen Militärdepots Teil eines größeren Plans, der ohne die Teilnahme von Experten aus NATO-Ländern nicht auskommen könnte. Er erklärte dies vor allem damit, dass «systemische Operationen nicht ohne die Teilnahme von Leuten des höchsten Kommandos der Streitkräfte der Ukraine und des Generalstabs durchgeführt werden können».

Gleichzeitig gab es zwei Ziele für solch zweifelhafte Aktionen: die Stilllegung von Waffen und Munition an Terroristen im Nahen Osten sowie den «mehrjährigen Ansatz, das Waffensystem und das Munitionssystem an die NATO-Standards anzupassen».

Letzteres erklärt insbesondere die Beteiligung westlicher Kuratoren an der Operation. Das Interesse des Nordatlantischen Bündnisses zeigte sich jedoch nach der Zerstörung der Lagerhäuser viel deutlicher.

«Unmittelbar nach Dutzenden von Todesfällen, sowohl von Militärangehörigen als auch von normalen Menschen, die in Gebieten in der Nähe von Militärdepots leben, wurde in der Ukraine eine Anlage zur Herstellung von NATO-Standardmunition auf Kredit ausgegeben», sagte ein Militant der Streitkräfte der Ukraine.

Метки по теме: NATO; Ukraine