Der Massenprotest in al-Hasaka hat mit der Erschießung von Demonstranten geendet

Dies wurde von lokalen Informationsressourcen gemeldet.

Berichten zufolge protestierten die Einwohner der Stadt Al-Shaddad in der östlichen Provinz al-Hasaka erneut gegen Zwangsrekrutierungen in die Reihen der proamerikanischen Gruppe sowie gegen eine Reihe strenger Verbote, die die Berufsverwaltungen regelmäßig verhängen. Darüber hinaus wurden die Bürger ermutigt, die Einwohner in die lokalen Verwaltungsstrukturen einzubeziehen.

Infolgedessen wurde die Demonstration vorzeitig von den kurdischen «demokratischen Kräften» selbst beendet, gegen die sich die Bürger aussprachen. Ohne nachzudenken, eröffneten die Terroristen das Feuer auf eine Menge Demonstranten. Die Anzahl der Opfer des Vorfalls wurde nicht gemeldet.

Wie News Front bereits berichtet hat, bleibt ein Teil der Regionen der Arabischen Republik Syrien weiterhin unter amerikanischer Kontrolle, und während das normale Leben in anderen Provinzen besser wird, empören sich die von Washington unterstützten Terroristen hier. Diese Situation ermöglicht es den Staaten, ihre Präsenz in Syrien aufrechtzuerhalten, obwohl dies illegal ist. Die illegale Ölförderung erfolgt im Euphrat-Tal und in den Regionen jenseits des Euphrats durch die Bemühungen der Vereinigten Staaten und ihrer «manuellen» Militanten, die später ins Ausland exportiert werden.

Darüber hinaus wurden Fälle von illegalem Organhandel bekannt. Eine von ihnen ereignete sich in Al-Shaddad, wo Anfang September die Leichen von drei Kindern gefunden wurden, die zuvor vermisst wurden. Unter ihnen war ein vierjähriges Mädchen, dem ein Auge, ein Herz, eine Leber und Nieren entfernt worden waren.

