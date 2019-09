Die Voraussetzungen für den sofortigen Beginn der Verhandlungen zwischen Trump und Rouhani sind geschaffen. Erstens ist das volle Vertrauen erforderlich, dass der Iran keine Atomwaffen besitzen wird, sagte Macron auf einer Pressekonferenz in New York, wo er an der 74. Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen teilnehmen soll.