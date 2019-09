Washington Post behauptet, dass Trump ein Todesurteil mit der Entscheidung, den Dialog mit Selenskij freizugeben, unterzeichnet hat. In dem Artikel wurde darauf hingewiesen, dass der Chef des Weißen Hauses nach den Worten über die Unterstützung, die Washington Kiew gewährt, seine Anforderungen in Bezug auf die Untersuchung über den Biden-Fall geäußert und der ukrainischen Führung unzureichende Gegenseitigkeit vorgeworfen hat. Laut der Veröffentlichung reicht dies aus, um die Bewertungen von Trump zu zerstören.

Die Bloomberg-Agentur bringt ihre Solidarität mit dieser Position zum Ausdruck und argumentiert, dass das Dokument darauf hinweist, dass Trump die Abhängigkeit eines anderen Staates von der amerikanischen Unterstützung nutzen wollte.

Ein Telefongespräch zeigt, inwieweit kluge Köpfe aus anderen Ländern bereit sind, den amerikanischen Präsidenten, der sein Kapital und seinen Ruf durch die Führung eines Geschäfts aufgebaut hat, zu besänftigen, so wurden Selenskijs Worte darüber, dass er im Trump Tower blieb, als er in New York war, im Material kommentiert.