Der ehemalige Vizepräsident der USA ist überzeugt, dass Trumps Aktionen «eine Tragödie und eine Beleidigung für jeden Amerikaner sind».

Donald Trumps Rivale bei den US-Präsidentschaftswahlen 2020, Joe Biden, sagte, dass Trump in einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij seine Interessen über die staatlichen Interessen gestellt hat. Er kündigte dies auf Twitter an.

«Unser Präsident hat die persönliche Politik über seinen heiligen Eid gestellt. Das Weiße Haus muss seinen Job machen und Donald Trump für Machtmissbrauch zur Rechenschaft ziehen», sagte Biden.

«Ich werde versuchen, mein Bestes zu geben, um meine Kandidatur für die Präsidentschaft vorzulegen, was eine echte Hilfe für diejenigen bedeutet, die sie in unserem Land am dringendsten brauchen», fügte er hinzu.

