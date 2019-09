Li Zhanshu, Vorsitzender des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses, sagte, China hat Beweise für die Beteiligung der USA an den Unruhen in Hongkong erhalten.

Dies wurde von Zargrad gemeldet.

Li Zhanshu sagte dies bei einem Treffen mit russischen Politikern in der Staatsduma. Er sagte, dass die chinesische Seite bereit ist, den Westen und seine Intrigen aufzudecken.

Der Sprecher der Staatsduma Russlands, Wjatscheslaw Wolodin, teilte die Meinung Pekings, dass die Unruhen in Hongkong das Ergebnis der Einmischung Washingtons in China sind.

«Sie haben die Handlungen der Vereinigten Staaten als eine Einmischung in die souveränen Angelegenheiten Chinas in der Situation in Hongkong absolut richtig eingeschätzt. Wir teilen Ihre Meinung und Herangehensweise in dieser Angelegenheit», — RIA FAN zitierte Wolodins Worte.

Zuvor verabschiedete der Senatsausschuss für Unterstützung das Gesetz über Demokratie und Menschenrechte in Hongkong. Dies löste einen Protest aus China aus. Der Sprecher des Außenministeriums, Gen Shuang, forderte die Vereinigten Staaten auf, «die Arbeit an diesem Projekt sofort einzustellen» und solche Aktionen als Einmischung in Hongkong-Angelegenheiten zu bezeichnen. Ihm zufolge wird dies nur die Beziehungen zwischen den Ländern verschlechtern.

