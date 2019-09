Die Europäische Kommission hat auf das Protokoll der Präsidentschaftsgespräche reagiert und die Ukraine an ihre Verpflichtungen erinnert.

Die Europäische Kommission hat sich nicht direkt zur Veröffentlichung des Protokolls eines Telefongesprächs zwischen den Präsidenten der Ukraine und den Vereinigten Staaten geäußert, sondern daran erinnert, dass die Unterstützung der EU für die Ukraine mit ihren Verpflichtungen verbunden ist. Dies wurde am Donnerstag, dem 26. September, auf einer Pressekonferenz in Brüssel von einem Vertreter der Kommission angekündigt, berichtet Ewropejskaja prawda.

Er beantwortete also die Bitte des Journalisten, sich zu Selenskijs Bereitschaft zu äußern, sich mit der Untersuchung von Joe Biden zu befassen, wie aus dem Protokoll hervorgeht. Der Journalist betonte, dass ein solcher Schritt des ukrainischen Präsidenten eine Einmischung in das Justizsystem bedeuten würde.

«Unsere Unterstützung ist fest mit der Verpflichtung der Ukraine verbunden, den Reformpfad fortzusetzen. Deshalb verfolgen wir natürlich aufmerksam die Reformen, die die Ukraine verfolgt», sagte der Vertreter der Kommission. Er merkte an, dass die Europäische Kommission weder zum Telefongespräch noch zu irgendwelchen Äußerungen Stellung nimmt.

«Aber ja, in der Tat ist es wichtig zu sagen, dass die Unterstützung der Ukraine durch die Europäische Union beispiellos ist. In den letzten 5 Jahren haben wir das größte Unterstützungspaket in der Geschichte der EU für die Ukraine bereitgestellt.

Die Europäische Union hat zusammen mit den europäischen Finanzinstitutionen mehr als 15 Milliarden Euro an Zuschüssen und Darlehen zur Unterstützung von Reformen bereitgestellt, was es zu einer schwierigen Voraussetzung für weitere Fortschritte macht», sagte der Vertreter der Europäischen Kommission.

Die Europäische Kommission beantwortete auch nicht die Frage, ob es einer Klärung durch Selenskij bedarf, nachdem er kritisch über die unzureichende Unterstützung der Ukraine durch die Europäische Union gesprochen hatte.

