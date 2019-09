Gestern wurde auf Erlass von US-Präsident Donald Trump eine Niederschrift seines Telefongesprächs mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij veröffentlicht.

In einem Gespräch, das nach dem Sieg der «Diener des Volkes» bei den Parlamentswahlen stattfand, stimmte Selenskij Trump zu und sagte, Merkel und Macron unterhalten sich viel, tun aber nichts für die Ukraine.

Wir veröffentlichen eine Übersetzung des ersten Teils des Protokolls der Verhandlungen zwischen Trump und Selenskij mit geringfügigen Kürzungen.

25. Juli 2019, 9:03 Uhr — 9:33 Uhr Ortszeit.

Trump: Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem großartigen Sieg. Wir haben alle aus den USA zugesehen, Sie haben einen tollen Job gemacht. Das ist eine fantastische Leistung. Herzlichen Glückwunsch!

Selenskij: Sie haben vollkommen recht, Herr Präsident. Wir haben hart gearbeitet, aber ich möchte sagen: Ich hatte die Gelegenheit, von Ihnen zu lernen. Wir haben viele Ihrer Fähigkeiten und Kenntnisse genutzt und konnten Sie als Beispiel für unsere Entscheidungen heranziehen. Dies waren jedoch einzigartige Entscheidungen. Wir befanden uns in einer einzigartigen Situation und konnten einen einzigartigen Erfolg erzielen.

Sie haben mich zum ersten Mal angerufen, um mir zu gratulieren, als ich die Präsidentschaftswahl gewonnen habe, und Sie haben mich zum zweiten Mal angerufen, als meine Partei die Parlamentswahlen gewonnen hat. Ich denke, ich sollte mehr Siege erringen, damit Sie mich öfter anrufen und wir öfter telefonieren können.

Trump: Das ist eine sehr gute Idee. Ich denke, Ihr Land freut sich sehr darüber.

Selenskij: Ja, um ehrlich zu sein, wir geben unser Bestes, weil wir den Sumpf in unserem Land entwässern wollten. Wir haben viele, viele neue Leute mitgebracht. Das sind keine alten Politiker, keine typischen Politiker — wir wollen, dass wir ein neues Format und einen neuen Regierungstyp haben. Sie sind ein großartiger Lehrer für uns.

Trump: Gut, sehr nett von Ihnen. Wir tun viel für die Ukraine, wir geben viel Mühe und viel Zeit aus. Viel mehr als europäische Länder. Sie sollten Ihnen mehr helfen. Deutschland tut fast nichts für Sie. Sie sagen es nur, und ich denke, Sie sollten Sie danach fragen. Wenn ich mit Angela Merkel spreche, spricht sie über die Ukraine, tut aber nichts. Und viele europäische Länder tun dasselbe.

Selenskij: Sie haben absolut recht. Nicht hundert, sondern tausend Prozent. Ich habe Angela Merkel getroffen und mit ihr gesprochen. Ich habe Macron getroffen und mit ihm gesprochen. Ich sagte ihnen, dass sie in Sanktionen-Fragen nicht so viel tun, wie sie sollten. Sie wenden keine Sanktionen an. Sie arbeiten nicht so viel, wie sie für die Ukraine arbeiten sollten. Es stellt sich heraus, dass, obwohl die Europäische Union logischerweise unser größter Partner sein sollte, die Vereinigten Staaten technisch gesehen ein viel größerer Partner sind als die Europäische Union. Dafür bin ich Ihnen sehr dankbar, denn die USA tun viel für die Ukraine. Viel mehr als in der Europäischen Union, vor allem wenn es um Sanktionen gegen die Russische Föderation geht. Ich möchte mich auch bei Ihnen für Ihre großartige Unterstützung auf dem Gebiet der Verteidigung bedanken. Wir sind bereit, die Zusammenarbeit fortzusetzen, insbesondere sind wir fast bereit, mehr Speere aus den Vereinigten Staaten für Verteidigungszwecke zu kaufen.

Erinnern Sie sich daran, dass Trump angeordnet hatte, den Text des Gesprächs zu veröffentlichen, da seine politischen Gegner das Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten eingeleitet hatten. Sie behaupteten, dass Trump Druck auf Selenskij ausübte und forderte, belastende Beweise für den ehemaligen US-Vizepräsidenten Joe Biden im Austausch für militärische Unterstützung für die Ukraine vorzulegen. Der Entschlüsselungstext enthält jedoch keine derartigen Passagen.

