Großbritannien, Frankreich und Deutschland haben den Iran vor weiteren Verstößen gegen das 2015 unterzeichnete internationale Atomabkommen gewarnt, so BBC.

Am Donnerstag in New York haben die drei Länder, die das Abkommen unterzeichnet haben, angekündigt, bei weiteren Verstößen einen speziellen Streitbeilegungsmechanismus einzuführen.

Der Iran begann, seine Verpflichtungen aus dem Abkommen zu verletzen, nachdem die USA es im vergangenen Jahr aufgegeben und Sanktionen verhängt hatten.

Ein UN-Nuklearbeobachter sagte, dass der Iran verbotene Anreicherungstechnologie nutzt.

Die Warnung wurde bei einem Treffen mit iranischen Ministern am Rande der UN-Generalversammlung herausgegeben, sagte James Landale. Wenn der Streitmechanismus funktioniert, könnte das gesamte Atomabkommen zusammenbrechen und die Vereinten Nationen könnten Sanktionen gegen den Iran wiederherstellen, die von allen Mitgliedstaaten benutzt würden, sagte der BBC-Korrespondent.

Dies wird verheerende Auswirkungen auf die iranische Wirtschaft haben.

Метки по теме: Atomabkommen mit dem Iran