Mitarbeiter des russischen Zentrums für die Aussöhnung der Kriegsparteien und die Kontrolle der Flüchtlingsbewegung führten eine humanitäre Aktion in Syrien durch.

Dies wurde vom Pressedienst des Verteidigungsministeriums Russlands gemeldet.

Der Agentur zufolge wurde humanitäre Hilfe mit einem Gesamtgewicht von 4,95 Tonnen an die Siedlungen Khan Sheikhoun in der Provinz Idlib und Suran in der Provinz Hama geliefert. Dort wurden tausend Lebensmittelpakete an Bedürftige verteilt.

«Insgesamt wurden im Jahr 2208 humanitäre Aktionen durchgeführt, das Gesamtgewicht der geleisteten humanitären Hilfe betrug 3603,8035 Tonnen», stellte das Verteidigungsministerium fest.

Метки по теме: Hama; Idlib; Khan Sheikhoun; Syrien