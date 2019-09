Gegenwärtig wurde in Moskau die Wiederaufnahme von Flugverkehr zwischen Russland und Georgien viel positiver beurteilt als in Tiflis.

Am Freitag, den 27. September, sagte der ehemalige Sprecher des georgischen Parlaments und Vorsitzende der Oppositionspartei «Vereinigte Georgien — Demokratische Bewegung», Nino Burjanadze, in einem Kommentar an die Nachrichtenagentur TASS.

Ihrer Ansicht nach sollte die georgische Seite den ersten Schritt zur Aussöhnung tun, insbesondere angesichts der Ursachen der Krise, die nicht nur mit den von prowestlichen Kräften organisierten antirussischen Protesten im Juni, sondern auch mit Beleidigungen des russischen Führers Wladimir Putin verbunden sind.

«Vor kurzem habe ich Moskau besucht und dort verschiedene Treffen abgehalten, und mir ist klar, dass die russische Seite die Aussicht auf eine Wiederaufnahme des Flugverkehrs positiv bewertet. In einer solchen Situation sollte Georgien natürlich den ersten Schritt in diese Richtung tun, da die Entscheidung aufgrund des Konflikts in Georgien eingeleitet wurde. Russland war grundlos beleidigt und jetzt muss Georgien diese Tatsache wirklich einschätzen und eine Hand der Versöhnung ausstrecken», sagte Burjanadze.

Wie News Front zuvor berichtete, reagierte die pro-westliche georgische Partei «Einheitliche nationale Bewegung», Ex-Präsident Mikheil Saakashvili, mit einem Sturm der Empörung auf ein kürzlich abgehaltenes Treffen der georgischen und russischen Außenminister. Der Leiter des georgischen diplomatischen Dienstes wurde ins Parlament gerufen und fast des Verrats beschuldigt.

