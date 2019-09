Zwei Komponenten des amerikanischen Atomschutzschilds — See und Luft — werden unter der Tatsache leiden, dass die Umsetzung staatlicher Programme zur Herstellung von Atomsprengköpfen für mindestens eineinhalb Jahre gestört sein wird.

Laut The Drive war der Grund für eine derart düstere Situation in den Vereinigten Staaten der Wunsch der Beamten, an Kondensatoren zu sparen. Die Qualität der Fünf-Dollar-Geräte zwang das Energieministerium, es abzulehnen, sie in Programmen zur Herstellung von B61-12-Atombomben und W88 ALT 370-Sprengköpfen zu verwenden.

Die Durchführung der Programme wird daher um 18 bis 20 Monate verschoben, und die zusätzlichen Kosten belaufen sich auf rund 850 Mio. USD.

Nationale Behörde für nukleare Sicherheit betonte, dass kommerzielle Kondensatoren in beiden Programmen verwendet worden sein sollten. Die Beamten hofften daher, «die Kosten unter Kontrolle zu halten».

Die frühen Tests der fraglichen Kondensatoren und die anschließenden Tests sowohl der einzelnen Komponenten als auch der Hauptbaugruppe sowie die vollständigen Flugtests des Systems haben gezeigt, dass diese Komponenten den Anforderungen entsprechen, versicherte Stellvertretender Verteidigungsleiter bei der Nationalen Behörde für nukleare Sicherheit.

Gleichzeitig, betonte er, dass Probleme beim „Stresstest“ auftraten, also unter abnormalen Arbeitsbedingungen. Vor diesem Hintergrund bezweifelten Experten, dass die Kondensatoren während der gesamten Lebensdauer der Munition reibungslos funktionieren könnten. Es wurde beschlossen, die Fünf-Dollar-Geräte durch Analoga im Wert von jeweils 75 US-Dollar zu ersetzen.