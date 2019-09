Seit Beginn des Sommers, als Proteste gegen die Regierung die Stadt fegten, wurden in Hongkong fast 1,6 Tausend Straßenkämpfer festgenommen.

Diese Zahl umfasst 464 Studenten. Dies wurde am Freitag auf einer Pressekonferenz von einem offiziellen Vertreter des örtlichen Polizeioberkommissars Gong Wincheng bekannt gegeben.

Er gab an, dass vom 9. Juni bis heute 1.596 radikale Aktivisten, darunter 464 Studenten, in Gewahrsam genommen wurden. Sie werden beschuldigt, illegale Versammlungen, Waffenbesitz, Übergriffe auf Offiziere, Rowdytum und kriminellen Schaden erlitten zu haben. Einige der Inhaftierten wurden vor dem Prozess gegen Kaution freigelassen.

Die Regierungschefin von Hongkong, Carrie Lam, wiederholte beim ersten offenen Treffen mit Vertretern der Öffentlichkeit am Donnerstag erneut die unrealistischen Forderungen der Demonstranten, alle Inhaftierten ohne Gerichtsverfahren freizulassen, weil «dies gegen die Rechtsstaatlichkeit verstößt».

Massenproteste dauern hier seit Beginn des Sommers an. Am 4. September erklärte sich Carrie Lam damit einverstanden, eine der fünf Forderungen der Demonstranten zu erfüllen und das Auslieferungsgesetz vollständig zurückzuziehen, das die Auslieferung von Straftätern an das chinesische Festland ermöglicht.

