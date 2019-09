Heute, am 27. September, fand die fünfte Sitzung der Großen Interparlamentarischen Kommission zwischen Russland und China statt, die von den Vorsitzenden der Staatsduma und dem Ständigen Ausschuss der Nationale Volkskongress (Parlament der VR China) geleitet wurde.

Dies wurde in einer Nachricht auf der Seite von Leonid Slutsky auf Facebook angegeben.

«Im Rahmen der Treffen in Okhotny Ryad wurde eine Vielzahl von Themen auf der bilateralen und internationalen Agenda erörtert. Wir haben uns auf eine koordinierte Position gegen Sanktionen gegen Parlamentarier, gegen Handelskriege und Initiativen geeinigt, die die Sicherheit in der Region untergraben, und natürlich gegen neue Herausforderungen und Bedrohungen, einschließlich des internationalen Terrorismus», schreibt er.

Darüber hinaus wurden Fragen der Zusammenarbeit im Rahmen der Shanghai Cooperation Organization angesprochen. Die SCO befindet sich derzeit in einem Entwicklungsstadium, in dem über die Schaffung ihrer parlamentarischen Dimension nachgedacht werden muss.

«Russland und China sind heute in der Tat strategische Partner. Und wir müssen natürlich die interparlamentarische Zusammenarbeit stärken, das Format der Großen Kommission erweitern und eng auf der Ebene der zuständigen Ausschüsse zusammenarbeiten. In dieser Hinsicht planen wir, in den nächsten zwei Monaten buchstäblich eine gemeinsame Sitzung der außenpolitischen Ausschüsse der Staatsduma und des NVK abzuhalten», fasst Slutsky zusammen.

