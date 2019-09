CIA-Beamter wurde zuvor für einige Zeit in das Weiße Haus versetzt, kehrte aber anschließend zu seiner vorherigen Arbeit zurück.

Unbenannter Informant, der eine Beschwerde gegen Trump wegen eines Gesprächs zwischen dem Präsidenten der USA und der Ukraine, Donald Trump, und Wladimir Selenskij eingereicht hat, ist möglicherweise Angestellter der Central Intelligence Agency (CIA).

Dies wurde von New York Times berichtet.

Quellen in der New York Times behaupten, dass der nicht genannte Späher mit Fragen der amerikanischen Außenpolitik, insbesondere in der europäischen Richtung, bestens versiert ist.

Laut der Veröffentlichung zeigte der Informant «ein tiefes Verständnis der ukrainischen Politik». Anwälte, die die Interessen des Informanten vertraten, lehnten es ab, Informationen aus den Quellen der Zeitung zu bestätigen oder abzulehnen.

Jede Entscheidung, zu Informationen über die Identität des Informanten Stellung zu nehmen, ist äußerst zweifelhaft und rücksichtslos, da sie diese Person in Gefahr bringen könnte. Der Informant hat das Recht auf Anonymität, zitiert die Zeitung einen seiner Anwälte.

Früher bezeichnete der US-Geheimdienst die Beschwerde des Informanten als «beispiellose Angelegenheit».

Метки по теме: CIA; Selenskij; Trump