Im Skandal um Trump und Selenskij wurde schließlich die «rettende russische Spur» gefunden. 19 republikanische Kongressabgeordnete schrieben in der WSJ eine Kolumne, in der klar stand: Putin will Trump anklagen.

Tatsache ist, dass die Unterstützung der Ukraine immer ein überparteilicher Konsens gewesen ist, und jetzt istder Ruf der Ukraine aufgrund des Trump-Skandals getrübt. Und wer profitiert davon? Die Antwort ist offensichtlich. Seit 2014, als die Menschen in der Ukraine auf die Straße gingen, um den pro-russischen Präsidenten zu stürzen, war die Unterstützung der Ukraine überparteilich. Die Republikaner und Demokraten im Kongress haben zusammengearbeitet, um der Ukraine die notwendige militärische und humanitäre Hilfe zu leisten und ihr eine freie und demokratische Zukunft ohne russischen Einfluss zu verschaffen.

Das russische Thema ist zu einem bequemen politischen Instrument geworden, das in der amerikanischen Politik bereits auf jede bequeme Weise verwendet werden kann. Was will Russland? Was macht Putin? Tatsächlich kümmert es niemanden.

