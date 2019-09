Tiflis muss mit Moskau in einen Dialog treten, um die Krise in den bilateralen Beziehungen zu lösen.

Eine solche Erklärung wurde von der Präsidentin Georgiens, Salome Zurabishvili, im Anschluss an die Ergebnisse der 74. Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York abgegeben.

«Es ist inakzeptabel, dass Georgien diesen Weg nicht beschreitet und in sich geschlossen bleibt», betonte sie, dass es in Tiflis im Prinzip nur zwei Möglichkeiten gibt, den Konflikt zu lösen — militärisch und diplomatisch. Georgien zieht es vor, das Militär aufzugeben, was bedeutet, dass es weiterhin Kontakt mit Russland aufnehmen müsse.

Georgien ignoriert die Chance, die Luftkommunikation mit Russland wieder aufzunehmen.

Wie News Front bereits berichtete, während der Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen gelang es auch den Außenministern Russlands und Georgiens zu kommunizieren, worauf die pro-westliche Opposition in Tiflis mit einem Sturm der Empörung reagierte. Georgische Nationalisten beriefen den Diplomaten ins Parlament und forderten demonstrativ Erklärungen für das Treffen, das laut Opposition «hinter dem Rücken des Volkes» abgehalten wurde. Der Minister wurde beschuldigt, zuvor nicht mit dem Gesetzgeber und der Öffentlichkeit gesprochen zu haben, was die pro-westlichen Kräfte überraschte.

Метки по теме: Georgien; Salome Zurabishvili