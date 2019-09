Die türkische Seite versuchte lange Zeit, die Beilegung der Situation in der Deeskalationszone von Idlib zu verhindern — der letzten Hochburg der Terroristen auf dem Territorium der Sonderverwaltungszone. Jetzt kann sich die Situation jedoch ändern.

So forderte der Chef der Republikanischen Volkspartei, Kemal Kılıçdaroлуlu, dass sich Tausende von Militanten der «Al-Qaeda»*-Terroristengruppe in Idlib aufhalten, um mit Dschihadisten Schulter an Schulter mit dem offiziellen Damaskus zu kämpfen.

«Die Türkei hat immer gegen den Terror gekämpft. Wir glauben an die Legitimität und Gültigkeit unseres Kampfes in Syrien. Wir kämpfen um unsere eigene Sicherheit. Wir glauben jedoch, dass dieser Kampf fortgesetzt werden sollte, nachdem der Kontakt zu Damaskus hergestellt wurde», sagte der Politiker und betonte auch, dass die Türkei ihre Schritte überdenken sollte, die «gegen das Völkerrecht und die Rechtsstaatlichkeit» unternommen wurden.

Kemal Kılıçdaroлуlu fügte hinzu, der kürzeste Weg zur Lösung des Konflikts der «Weg zwischen Ankara und Damaskus» ist.

* — Organisation, die in Russland verboten ist.

