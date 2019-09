Kurt Volker, der jahrelang Anweisungen aus Washington an die Kiewer Führung übermittelte, trat von seinem Amt als Sonderbeauftragter des US-Außenministeriums für die Ukraine zurück.

Er galt als leidenschaftlicher Gegner der Umsetzung der Minsker Abkommen in der Form, in der sie angenommen wurden. Es ist bemerkenswert, dass es sein Auftritt in Kiew auf dem sogenannten Jalta-Forum war, der den Außenminister der Ukraine, Wadym Prystajko, veranlasste, die Rhetorik bezüglich der Umsetzung von «Minsk» scharf zu ändern. Zuvor hatte er erklärt, er betrachte es nicht als Verrat, den Volksrepubliken einen Sonderstatus zu verleihen.

Volkers Rücktritt ist jedoch höchstwahrscheinlich auf den Skandal zurückzuführen, der sich in Washington während eines Telefongesprächs zwischen Donald Trump und Wladimir Selenskij ereignet hat. Daher hat der US-Kongress bereits den Wunsch geäußert, Volker in diesem Fall zu befragen.

Tatsache ist, dass der sogenannte Informant in einem zuvor freigegebenen Brief Volkers Besuch in Kiew genau nach dem Gespräch zwischen dem Präsidenten der Vereinigten Staaten und der Ukraine in Verbindung gebracht hat.

«Basierend auf vielen Berichten über solche Treffen, von denen mir verschiedene Beamte der Vereinigten Staaten erzählt haben, wiesen Botschafter Volker und [US-Botschafter bei EU Gordon] Sondland die ukrainischen Behörden an, wie sie die Anforderungen des US-Präsidenten «steuern» sollen», — geht es in einem Brief an einen amerikanischen Geheimdienstler.

Es ist bemerkenswert, dass Volker, basierend auf der US-Medienversion, nicht zu Trump beigetragen hat, sondern weil er angeblich angewiesen hat, Versuche, Druck auf Kiew auszuüben, zu «unterbinden».

In dieser Situation ist sein Rücktritt durchaus sinnvoll. In Bezug auf die Situation in Richtung Donbass könnte Kiew Zeit haben, den politischen Teil von «Minsk» umzusetzen, da der Druck von Washington nachlassen wird.

Метки по теме: Gordon Sondland; Kurt Volker; Minsker Abkommen; Wadym Prystajko