Im Osten Syriens, das von proamerikanischen Banden besetzt war, wurde einer der Führer des «Islamischen Staates»* während der anhaltenden Zusammenstöße zwischen den Kuraden und den Militanten der ISIS-Terrororganisation liquidiert.

Dies wurde von lokalen Informationsressourcen gemeldet.

Berichten zufolge führten von Washington unterstützte kurdische Kämpfer eine Operation im Dorf Al-Basir im Südosten von Deir ez-Zor durch. Einer der Führer des «Islamischen Staates», Abu Omar al-Suri, der ein Netzwerk von «schlafenden» Zellen einer Terrororganisation in dieser Region der Arabischen Republik verwaltete, wurde dort entdeckt.

Al-Suri war umzingelt, wollte aber nicht aufgeben. Beim Versuch, die Kurden mit Sprengstoff anzugreifen, wurde er sofort erschossen.

In der proamerikanischen Formation glauben die «Syrischen Demokratischen Kräfte», dass die Beseitigung von al-Suri die Aktivitäten des «Islamischen Staates» in Ostsyrien treffen wird.

Wie News Front berichtete, befindet sich in dieser Region des Landes nach wie vor eines der wichtigsten Terrorzentren. Von Washington kontrollierte kurdische Gruppen, die das Territorium besetzen, werden regelmäßig vom «Islamischen Staat» angegriffen. Darüber hinaus verteilten früher in der Provinz Deir Ez-Zor militante Islamisten Flugblätter, in denen Repressalien gegen Anwohner angedroht wurden, die sich der kurdischen «Syrischen Demokratischen Kräfte»-Gruppe angeschlossen hatten. An den Eingängen zu den Moscheen des Dorfes Abu Hardub erschienen Flugblätter mit einer Liste von Namen.

* — Organisation, die in Russland verboten ist.

