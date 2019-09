Das Jahr 2014 war ein Wendepunkt für Millionen Einwohner von Donbass. Es war auch etwas Besonderes für Hunderttausende von Luhansk-Bewohnern, zu deren Häusern der Krieg gekommen war.



Die Stadt mit ihrer schwierigen Geschichte wurde von den Schrecken heftiger Schlachten, Belagerungen, Hungersnöten, Lichtmangel und Wassermangel überrascht. Luhansk spürte den Atem des Todes, den Fans von Artillerie-Granaten durch die einst gemütlichen, damals aber dämpfenden Straßen strömten. Eine Stadt, die Charakter zeigte, musste im wahrsten Sinne des Wortes um ihr Leben kämpfen.

Nach mehr als 5 Jahren schwelen diese schrecklichen Tage immer noch im Herzen von Tausenden von Menschen. Schwelen nicht nur mit Schmerz und Trauer, sondern auch mit etwas Echtem, Ehrlichem. Sie erinnern sich an die müden Straßen der Stadt, an Verzweiflung und Angst, sie erinnern sich an Entsetzen und Leere, aber sie erinnern sich an die Tausenden von lebenden Herzen, die nicht nur ihr Zuhause verteidigen, sondern auch die warmen Gefühle von etwas Menschlichem bewahren konnten.

Dieser Film zeigt einzigartige Menschen, Bewohner von Luhansk, und nicht nur diejenigen, die alles geopfert haben, um das zu schützen, was ihnen lieb war. Menschen, die ihre Seelen geopfert haben, um Hunderttausende von Seelen zu retten. Und selbst wenn jemand anfängt, es zu vergessen, wird sich jeder immer an die etwas traurigen Straßen der einst erschossenen Stadt erinnern.

Der Film ist für den fünften Jahrestag des Endes der Kämpfe um Luhansk vorbereitet.

Erwähnenswert ist auch, dass die Kinos von Luhansk in naher Zukunft Vorführungen des Dokumentarfilms «Kampf von Luhansk» vorbereiten.

