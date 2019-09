Am vergangenen Tag wurden in den syrischen Deeskalationszonen 60 Verstöße gegen den Waffenstillstand durch bewaffnete Banden registriert.

Dies geht aus dem Newsletter des Zentrums für die Aussöhnung der Kriegsparteien und die Kontrolle der Flüchtlingsbewegung in Syrien hervor.

Der russische Teil der Repräsentanz der gemeinsamen russisch-türkischen Kommission zur Prüfung von Fragen im Zusammenhang mit Verstößen gegen die Einstellung der Feindseligkeiten verzeichnete zwölf Entlassungsvorfälle in der Provinz Idlib, zwölf in Latakia, sieben in Aleppo und einen in Hama.

Der türkische Teil der Mission verzeichnete 13 Verstöße in Latakia, 9 in Idlib, 6 in Hama und 2 in Aleppo.

