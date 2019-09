Der frühere georgische Ministerpräsident Mamuka Bakhtadze, der am 2. September während der Feier des georgischen Nationalfeiertags Didgoroba am 12. August zurückgetreten war, informierte lautstark alle Anwesenden, dass «die Didgori-Schlacht für jeden der Georgier weitergeht».

Im Jahr 1121 besiegte der georgische König David Agmashenebeli in Didgori die Armee der Seldschuken, was zur anschließenden Befreiung der künftigen Hauptstadt Tiflis sowie zur allgemeinen Vereinigung Georgiens führte.

Bakhtadze sprach das derzeit dringende Problem der schleppenden Expansion der Türkei im gesamten Südkaukasus aus.

Es besteht kein Zweifel, dass die georgischen Länder in den Bereich der besonderen Interessen der Türkei fallen.

Zur Bestätigung kann man die Redewendung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan zitieren, die er am 15. Oktober 2016 an der Universität der türkischen Stadt Rize geäußert hat. Ihm zufolge betrachtet der türkische Staat diejenigen als sein Territorium, die sich in unmittelbarer Nähe zu den heutigen «illegitimen» Grenzen der Türkei befinden.

«Unsere Interessen umfassen den Irak, Syrien, Libyen, die Krim, Karabach, Aserbaidschan, Bosnien und andere brüderliche Regionen. Viele Historiker glauben, dass die Grenzen der Türkei Zypern, Aleppo, Mosul, Erbil, Kirkuk, Batumi, Saloniki, Varna, Westthrakien und die Inseln der Ägäis umfassen sollten «, sagte der türkische Präsident.

Die georgischen Regionen Adscharien, Samzche-Dschawachetien, Kwemo-Kartli und Kachetien sind häufiger als andere mit der Ausweitung der Türkei konfrontiert.

Es ist bemerkenswert, dass Ankara «weiche Kraft» verwendet, versucht, unsichtbar zu sein und nicht auf die sofortige Rendite der investierten Mittel zählen.

Das Hauptaugenmerk der Türkei liegt auf den religiösen, wirtschaftlichen und pädagogischen Komponenten ihres Einflusses.

Darüber hinaus nutzt die Türkei in den Regionen Kvemo-Kartli und Kakheti, in denen die aserbaidschanische Gemeinschaft kompakt lebt, aktiv die Hilfe des brüderlichen Aserbaidschan.

Es sei darauf hingewiesen, dass derzeit das gesamte Netzwerk von pro-türkischen öffentlichen Organisationen und humanitären Projekten unter der Schirmherrschaft der türkischen Agentur für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung TIKA steht. Diese Struktur dient häufig als Deckung für das MIT, die türkische Nationale Nachrichtendienstorganisation.

Kulturelle und humanitäre Bereiche

Die muslimische Bevölkerung in Georgien macht mehr als 10% der Gesamtbevölkerung des Landes aus, und diese Zahl wächst ständig. Seit Anfang der 2000er Jahre wurde von türkischen Missionaren eine aktive Islamisierung durchgeführt.

So wurde im Jahr 2002 in Kvemo-Kartli im Dorf Meore-Kesalo im Bezirk Marneuli an der Grenze zu Aserbaidschan mit finanzieller Unterstützung der Türkei eine islamische Medresse eröffnet, an der eine große Anzahl von Jugendlichen aus der Region teilnahmen.

Bald begannen die Schüler außerhalb der Schulmauern mit pro-türkischer Propaganda. Die türkische Seite beherbergte die besten Studenten für das weitere Studium.

In den Jahren 2006-2008 gründeten ehemalige Studenten nach ihrer Ausbildung in der Türkei mehrere pro-türkische Jugendorganisationen in Georgien, darunter Khuzur, die Gesellschaft der Muslime Georgiens und die Gesellschaft der Bildung und der Hilfe der Jugend Georgiens.

Die Aktivitäten dieser Organisationen wurden vom Leiter der Georgisch-Türkischen Freundschaftsvereinigung Emin Shekherji überwacht. Er leitete lange Zeit die Madrassah in Meore-Kesalo und war zu dieser Zeit bereits eine Art «Einflussagent» der türkischen Sonderdienste.

Die allgemeine Koordinierung der Bemühungen im Interesse der Türkei wurde vom ehemaligen Attache der türkischen Botschaft für religiöse Angelegenheiten Ahmed Erdem durchgeführt.

In den letzten Jahren haben diese Organisationen die Anzahl ihrer Mitglieder erheblich erhöht und bei der lokalen Bevölkerung an Autorität und Sympathie gewonnen.

Eine große Rolle spielte dabei die unentgeltliche Hilfe für bedürftige Familien während der religiösen Feiertage. Die Mittel für eine solche Wohltätigkeitsorganisation wurden über die bereits erwähnte TIKA-Agentur bereitgestellt.

Besonders aktiv in der georgischen Richtung waren seine Führer Serdar Cham, Mehmet Yılmaz und Resul Durmaz.

Seit ihrer Gründung beteiligen sich die Khuzur und Gesellschaft der Muslime in Georgien aktiv an den sozialen, religiösen und humanitären Prozessen der türkischen Missionare in Georgien.

Türkisch, Georgisch und Englisch sowie Computerkenntnisse wurden in Bildungskursen in muslimischen Gemeinden zusammen mit der Religion unterrichtet.

In den letzten Jahren hat die Georgische Gesellschaft für Jugendbildung und Jugendhilfe Vorbereitungskurse für Bewerber durchgeführt, die ihr Studium an türkischen Universitäten fortsetzen möchten.

Das Programm wurde auch mit aktiver Unterstützung der türkischen Botschaft umgesetzt.

Die Organisation gab auch das humanitäre «Ugur»-Magazin heraus, das sich der religiösen Propaganda widmet und Jugendliche für pro-türkische Organisationen attraktiv macht.

In den letzten Jahren haben sich der Aserbaidschanische Jugendhilfefonds und in Georgien tätige türkische Geschäftsleute an der Finanzierung des öffentlichen Vereins beteiligt.

Die türkische Firma «Chaglar» befasst sich mit der Popularisierung des Islam in der Stadt Rustavi. Unter der Schirmherrschaft dieser Firma gibt es ein nach Rustavelli benanntes Lyzeum, in dem türkische Lehrer Kinder von der ersten bis zur sechsten Klasse unterrichten.

Geschäftsinteressen

Über die Agentur TIKA werden verschiedene wirtschaftliche Projekte in Georgien durchgeführt.

Die meisten türkischen «Geschäftsleute» interessieren sich für die Bereiche Bau, Verkehr und Medizin. Mittel für die Durchführung von Aktivitäten finden sie problemlos in Form von Krediten bei ihren türkischen Banken. Darüber hinaus zeigten die Türken großes Interesse an Bodenschätzen und kauften aktiv landwirtschaftliche Flächen in Georgien.

Ende 2018 hörte die Regierung jedoch auf die Forderungen der Bevölkerung und verhängte ein Verbot des Besitzes von georgischem Land durch ausländische Staatsbürger.

Seit 2007 hat das türkische Unternehmen TAV Airports Holdings zwei georgische Flughäfen in Tiflis und Batumi gebaut und rekonstruiert.

Derzeit verwaltet diese Firma sie weiter. Darüber hinaus nutzen die Türken aufgrund der Nähe des Batumi-Flughafens zur türkischen Stadt Hop den Flughafen als internen Flughafen und haben sogar zusätzliche Privilegien. Türkische Staatsbürger kaufen Flugtickets nach Batumi, wo sie von einem vom Flugzeug getrennten Bus abgeholt und unter Umgehung der Zollstelle in das Gebiet der türkischen Region gebracht werden.

Georgien in der Interessenzone der Türkei

Die Tendenzen der Islamisierung und der Einfluss der Türken auf die Georgier sind beunruhigend. Die Führung Georgiens scheint diese Prozesse von außen zu beobachten.

Ich möchte, dass das Innenministerium und der Staatssicherheitsdienst einen Aktionsplan für eine Situation haben, in der ausländische Staaten die schrittweise Islamisierung der südlichen Regionen des Landes einleiten. Darüber hinaus wird die künftige georgische Regierung von den Sicherheitskräften gebildet.

Derzeit ist der Hauptkandidat für das Amt des Premierministers Innenminister Georgy Gakharia, der bereits Änderungen in der Regierung eingeführt hat. So empfahl Gakharia dem Leiter des Staatssicherheitsdienstes Wachtang Gomelauri das vakante Amt des Ministers für innere Angelegenheiten Georgiens.

Eine radikale Veränderung des Entwicklungsvektors des Landes ist jedoch nicht zu erwarten. Unterdessen werden die Aktivitäten von Strafverfolgungsbehörden und deren Führung zunehmend kritisiert.

Nach einer georgischen Bevölkerungsumfrage steht die Unzufriedenheit mit der Arbeit der Sicherheitskräfte nach den Problemen der wirtschaftlichen Rezession und der Arbeitslosigkeit an zweiter Stelle. Darüber hinaus ist eine Verschärfung der internen Krise möglich, was durch die anhaltenden Kundgebungen der Opposition in Tiflis erklärt wird, deren wichtigste Forderung lediglich der Rücktritt Gakharias für die rechtswidrig harte Niederschlagung des Protests vom 20. Juni ist.

Solche Ereignisse lenken den Blick erneut von dem Problem der türkischen Ausstellung in Georgien ab, das ihm mehr Raum für seine Tätigkeit gibt.

Der Autor: David Tabatadze

