Assistent des Präsidenten der Ukraine Andrej Ermak sagte, dass ein neuer offizieller Besuch von Wladimir Selenskij in den Vereinigten Staaten geplant ist.

Er erzählte davon in einem Interview mit TSN, das am 29. September veröffentlicht wurde.

Laut Ermak wurden während eines Gesprächs zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Führer am Rande der 74. Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York Themen erörtert, darunter auch solche im Zusammenhang mit neuen Verhandlungen.

«Dieses Gespräch (ein Telefongespräch zwischen dem ukrainischen und dem amerikanischen Präsidenten, das zur Einleitung des Amtsenthebungsverfahrens von Trump führte) ist Teil der Geschichte. Und jetzt diskutierten die Präsidenten ganz andere Themen. Auf Initiative von Präsident Trump war der Akzent sehr konkret: auf amerikanischer Seite Staatssekretär (Mike Pompeo) ist für den Handel zuständig, und Minister (Rick) Perry für Energie. Das heißt, wir haben heute einen Zeitplan und Aufgaben für die Vorbereitung eines offiziellen Besuchs «, sagte Selenskijs Assistent.

Allerdings nannte er die Verhandlungsführer von ukrainischer Seite nicht und gab nicht an, wann der ukrainische Führer Washington besuchen könnte.

In der Zwischenzeit, früher in Deutschland, nannten Selenskijs Gespräch mit Trump eine Offensive.

